В «Сибири» рассказали, стоит ли ожидать ещё каких-то изменений в тренерском штабе

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что на данный момент не планируется изменений в тренерском штабе команды. Недавно была произведена замена главного тренера — клуб покинул Вадим Епанчинцев, а на его должность был назначен Вячеслав Буцаев.

— Будут ли изменения в тренерском штабе?

— На сегодняшний день Вячеслав Геннадьевич пришёл один. Через какой-то период времени, возможно, будем делать изменения. Не значит, что кого-то будем выгонять, это значит, что будем кого-то приглашать. Сейчас изменений не планируется, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.