«Понимали ли они, что должны делать?» Меркулов — об игроках «Сибири» при Епанчинцеве

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов прокомментировал слова бывшего главного тренера Вадима Епанчинцева, заявившего о безнаказанности игроков команды.

— Епанчинцев говорил о безнаказанности игроков. Не столкнётся ли Буцаев с той же проблемой из-за отсутствия ротации?

— Надо разобраться, в чём проблема. Надо наказывать из-за плохой игры или плохая игра из-за обильного количества травмированных? Не могу найти этой середины.

Опасений вообще никаких нет, думаю, это пойдёт нам на пользу. Наказывать? Я же видел, что они стараются. Понимали ли они, что должны делать? Та самая игровая дисциплина – вопрос в этом. У Вадима Сергеевича может быть своё мнение, он полностью на него имеет право, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.