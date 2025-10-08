«Этому пациенту нужна была таблетка, пилюля горькая». Меркулов о «Сибири» на старте сезона

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что вынужден был уволить Вадима Епанчинцева с поста главного тренера команды из-за неудовлетворительных результатов в первом месяце сезона КХЛ.

— Почему сразу начали с главного тренера, а не с помощников или игроков? Почему первый «удар» был произведён по Епанчинцеву?

— Это был не удар, а тяжёлое решение. Его приглашал я, но понимал, что придётся идти разными дорогами. Неприятно оказываться в этой ситуации. Этому пациенту нужна была таблетка, пилюля горькая. Лучше её сейчас принять, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.