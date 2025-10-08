Меркулов отреагировал на акции болельщиков по приглашению Романа Ротенберга в «Сибирь»

Генеральный менеджер «Сибири» Виктор Меркулов отреагировал на акции болельщиков по приглашению Романа Ротенберга в новосибирский клуб на должность главного тренера.

— Как отнеслись к акции болельщиков «Сибири» по приглашению Ротенберга в команду?

— Мы недавно, конечно, с ним разговаривали, но этот вопрос никоим образом не поднимали. У него есть свои проекты, в ближайшее время увидим его в Новосибирске. Болельщики могут подойти к нему, сделать какое-то предложение.

Мы отнеслись к этому как к шутке, хайпу, как принято сейчас говорить. Больше сказать нечего. Все всё прекрасно понимают, — передаёт слова Меркулова корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.