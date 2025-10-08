Форвард «Ак Барса» Алистров: получается забивать за счёт хорошей игры нашего звена

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:3), в котором форвард отметился заброшенной шайбой на старте встречи.

– Какие эмоции остались после матча?

– Здорово, что выиграли, классно.

– В этом сезоне вы часто забиваете на первых же секундах, минутах, первым же броском. Это удача?

– Не знаю. За счёт хорошей игры нашего звена, думаю, получается забивать.

– В целом у вас хорошая результативность. Хорошее взаимопонимание с партнёрами?

– Всё вместе, сложно сказать. Всё складывается как надо, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.