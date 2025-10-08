Форвард «Ак Барса» Алистров: получается забивать за счёт хорошей игры нашего звена
Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров прокомментировал победу в матче с «Барысом» (4:3), в котором форвард отметился заброшенной шайбой на старте встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5) 2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5) 3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5) 4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5) 4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5) 4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5) 4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)
– Какие эмоции остались после матча?
– Здорово, что выиграли, классно.
– В этом сезоне вы часто забиваете на первых же секундах, минутах, первым же броском. Это удача?
– Не знаю. За счёт хорошей игры нашего звена, думаю, получается забивать.
– В целом у вас хорошая результативность. Хорошее взаимопонимание с партнёрами?
– Всё вместе, сложно сказать. Всё складывается как надо, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
