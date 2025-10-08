Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Буцаев ответил на обвинения в кумовстве при согласовании контракта с «Сибирью»

Буцаев ответил на обвинения в кумовстве при согласовании контракта с «Сибирью»
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев ответил на обвинения в кумовстве при работе в новосибирском клубе с родным братом Юрием, который занимает должность главы селекционной службы.

— При решении принимать предложение «Сибири» нахождение в клубе брата было плюсом или минусом?
— Предложение принять «Сибирь» было направлено Меркуловым. Брат отвечает за свой участок работы. У нас идёт коллегиальное обсуждение, как в любом другом клубе.

— Бенуа Гру говорит, что не будет работать в одном клубе с сыном, у него принципиальная позиция. У вас на подсознании мыслей о кумовстве не было?
— Я не буду отвечать на вопрос. Если вы посмотрите на состав команды, то найдёте много знакомых фамилий, так или иначе связанных с родственными корнями, воспитанниками, людьми, которые работают в клубе, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.

Материалы по теме
«Может, это даже хорошо, но кумовства нет». Меркулов о работе в «Сибири» братьев Буцаевых
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android