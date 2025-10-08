Буцаев ответил на обвинения в кумовстве при согласовании контракта с «Сибирью»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев ответил на обвинения в кумовстве при работе в новосибирском клубе с родным братом Юрием, который занимает должность главы селекционной службы.

— При решении принимать предложение «Сибири» нахождение в клубе брата было плюсом или минусом?

— Предложение принять «Сибирь» было направлено Меркуловым. Брат отвечает за свой участок работы. У нас идёт коллегиальное обсуждение, как в любом другом клубе.

— Бенуа Гру говорит, что не будет работать в одном клубе с сыном, у него принципиальная позиция. У вас на подсознании мыслей о кумовстве не было?

— Я не буду отвечать на вопрос. Если вы посмотрите на состав команды, то найдёте много знакомых фамилий, так или иначе связанных с родственными корнями, воспитанниками, людьми, которые работают в клубе, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.