«Я туда, наверное, раз пять уже приходил». Буцаев — о слухах о предложениях «Лады»

Главный тренер «Сибири» Вячеслав Буцаев заявил, что не рассматривал вариант продолжения карьеры в «Ладе», в которой он уже неоднократно работал.

— В прессе перед вашим назначением в «Сибирь» мелькала информация, что вы можете возглавить «Ладу». Был ли какой-то интерес?

— Зачем вам это?

— Выбирали ли вы между «Сибирью» и «Ладой»?

— Там смена тренера произошла раньше. Я был как раз в городе в тот момент, но меня до меня женили. Я уже в «Ладу», наверное, раз пять приходил после работы в «Витязе», если не больше. К таким вещам отношусь спокойно, — передаёт слова Буцаева корреспондент «Чемпионата» Максим Макаров.