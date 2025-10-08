Владимир Алистров прокомментировал заброшенную ногой шайбу «Барысу»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров оценил свой гол ногой в ворота астанинского «Барыса» (4:3).

– В прошлом сезоне у вас было много моментов, но не было реализации. Сейчас залетает почти каждый. Что изменилось?

– Не нужно вспоминать прошлый сезон. Он в прошлом.

– Расскажите подробнее о заброшенной шайбе. Это везение? Отскочила от ноги.

– Доля везения, конечно, была. Но, повторюсь, хорошо всем звеном сыграли.

– В вашу пользу сыграла трактовка правил, что отменяют только после намеренного удара ногой по шайбе?

– Наверное. Всё по правилам, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.