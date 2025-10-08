Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Владимир Алистров прокомментировал заброшенную ногой шайбу «Барысу»

Владимир Алистров прокомментировал заброшенную ногой шайбу «Барысу»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров оценил свой гол ногой в ворота астанинского «Барыса» (4:3).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

– В прошлом сезоне у вас было много моментов, но не было реализации. Сейчас залетает почти каждый. Что изменилось?
– Не нужно вспоминать прошлый сезон. Он в прошлом.

– Расскажите подробнее о заброшенной шайбе. Это везение? Отскочила от ноги.
– Доля везения, конечно, была. Но, повторюсь, хорошо всем звеном сыграли.

– В вашу пользу сыграла трактовка правил, что отменяют только после намеренного удара ногой по шайбе?
– Наверное. Всё по правилам, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Барыс», едва не упустив преимущество в четыре шайбы в третьем периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android