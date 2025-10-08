«Лада» подписала контракт до конца сезона c нападающим Сергеем Шумаковым

Хоккейный клуб «Лада» подписал односторонний контракт до конца сезона-2025/2026 c 33-летним нападающим Сергеем Шумаковым.

Сергей — воспитанник челябинского хоккея. Дебютировал в КХЛ в составе «Сибири», также выступал за ЦСКА, «Авангард», «Автомобилист», «Трактор», минское «Динамо» и «Ладу».

Всего в КХЛ 32-летний Шумаков провёл 594 матча, набрав 317 очков. Сергей Шумаков – обладатель бронзовой медали чемпионата КХЛ сезона-2014/2015 в составе «Сибири» и серебряный призёр чемпионата КХЛ сезона-2018/2019 в составе «Авангарда». В прошлом сезоне Шумаков выступал в чемпионате КХЛ 3х3 за челябинский «Трактор».