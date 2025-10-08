«Салават Юлаев» совершил обмены с «Амуром» и СКА

Нападающий системы «Салавата Юлаева» Максим Ильичёв обменян в СКА. Взамен уфимский клуб получил денежную компенсацию. Также форвард системы «Салавата Юлаева» Роман Ризванов обменян в «Амур» на денежную компенсацию.

Ильичёв является воспитанником хоккейной школы «Салавата Юлаева», однако присоединился к основной системе клуба лишь летом 2025 года. В Молодёжной хоккейной лиге он дебютировал в 2022 году в составе «Русских Витязей», где провёл три сезона. В последнем из них стал лучшим снайпером МХЛ, забросив 33 шайбы.

В сезоне-2024/2025 нападающий также провёл 12 матчей в КХЛ за «Витязь». За уфимский клуб Ильичёв сыграть не успел. В нынешнем сезоне он выступал за «Толпар» в МХЛ, где в шести встречах набрал 7 (3+4) очков, а также провёл три матча в ВХЛ за «Торос», не отметившись результативными действиями.