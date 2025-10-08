Кросби, Малкин и Летанг — первое трио игроков НХЛ, которые сыграли вместе в 20 сезонах
Игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в первом матче нового сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) и установили рекорд лиги. Они стали первым трио хоккеистов в истории НХЛ, кто выступал вместе в 20 сезонах.
НХЛ — регулярный чемпионат
08 октября 2025, среда. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
0 : 3
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Бразо (Малкин) – 19:28 0:2 Бразо (Малкин, Манта) – 57:48 0:3 Лизотт (Ши, Дьюар) – 58:08
Это первый такой случай для трио одноклубников в топ-4 лиг Северной Америки. Они продолжают обновлять рекорд для трио в топ-4 профессиональных спортивных лиг Северной Америки (НФЛ, НБА, MLB, НХЛ) по продолжительности такой серии.
В 2023 году хоккеисты обошли игроков бейсбольного клуба «Нью-Йорк Янкис» Дерека Джитера, Мариано Риверу и Хорхе Посаду (играли вместе 17 сезонов – с 1995 по 2011 год).
Материалы по теме
