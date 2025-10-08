Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алистров прокомментировал три подряд пропущенные шайбы в концовке матча с «Барысом»

Алистров прокомментировал три подряд пропущенные шайбы в концовке матча с «Барысом»
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров прокомментировал три подряд пропущенные шайбы в середине третьего периода матча с «Барысом» (4:3). Казанский клуб едва не упустил победу, ведя со счётом 4:0 в начале третьего периода.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

– Что случилось в концовке?
– Пропустили три шайбы.

– Команда эмоционально не дрогнула в этот момент?
– Самое главное – выиграли. До конца не посыпались, проявили характер. Достигли результата, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Ранее нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров оценил свой гол ногой в ворота астанинского «Барыса» в начале матча.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Барыс», едва не упустив преимущество в четыре шайбы в третьем периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android