Алистров прокомментировал три подряд пропущенные шайбы в концовке матча с «Барысом»

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров прокомментировал три подряд пропущенные шайбы в середине третьего периода матча с «Барысом» (4:3). Казанский клуб едва не упустил победу, ведя со счётом 4:0 в начале третьего периода.

– Что случилось в концовке?

– Пропустили три шайбы.

– Команда эмоционально не дрогнула в этот момент?

– Самое главное – выиграли. До конца не посыпались, проявили характер. Достигли результата, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

