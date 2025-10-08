Малкин вышел на 3-е место в истории «Питтсбурга» по числу ассистов в первых матчах сезона

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин отметился двумя результативными передачами в первом матче нового сезона Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0). Россиянин вышел на третье место в клубной истории по числу ассистов в первых матчах сезона.

По этому показателю Малкин делит третье место с защитником Крисом Летангом с 12 результативными передачами в первых матчах сезона. На втором месте в клубной истории расположился Яромир Ягр с 13 передачами. Лидером «Питтсбурга» по этому показателю является Марио Лемье, отдавший 14 результативных передач в первых матчах сезона.

Игроки «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин, Сидни Кросби и Крис Летанг приняли участие в первом матче нового сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0) и установили рекорд лиги. Они стали первым трио хоккеистов в истории НХЛ, кто выступал вместе в 20 сезонах.