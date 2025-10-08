Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Шанхайские Драконы» анонсировали матчи с минским «Динамо» роликом с улицы Рубинштейна

«Шанхайские Драконы» анонсировали матчи с минским «Динамо» роликом с улицы Рубинштейна
Комментарии

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала видеоролик с предложением болельщикам приобретать билеты на ближайшие домашние матчи китайского клуба с минским «Динамо», которые пройдут 9 и 11 октября.

Фонбет Чемпионат КХЛ
09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК
Шанхайские Драконы
Шанхай
Не начался
Динамо Мн
Минск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На видео изображены жители Санкт-Петербурга, которые отдают предпочтение китайской еде на улице Рубинштейна.

«Приходи на хоккей, дорогой друг! Играют лидеры Западной конференции КХЛ, первый матч — уже завтра», — говорится в сообщении пресс-службы китайского клуба.

Улица Рубинштейна — знаменитая улица в центре Санкт-Петербурга, известная как главный центр ресторанов и баров города, а также как место, где жили многие известные личности.

Материалы по теме
Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?
Как «Шанхайские Драконы» стартовали в КХЛ. Что от них ждать дальше?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android