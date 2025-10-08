«Шанхайские Драконы» анонсировали матчи с минским «Динамо» роликом с улицы Рубинштейна

Пресс-служба «Шанхайских Драконов» опубликовала видеоролик с предложением болельщикам приобретать билеты на ближайшие домашние матчи китайского клуба с минским «Динамо», которые пройдут 9 и 11 октября.

На видео изображены жители Санкт-Петербурга, которые отдают предпочтение китайской еде на улице Рубинштейна.

«Приходи на хоккей, дорогой друг! Играют лидеры Западной конференции КХЛ, первый матч — уже завтра», — говорится в сообщении пресс-службы китайского клуба.

Улица Рубинштейна — знаменитая улица в центре Санкт-Петербурга, известная как главный центр ресторанов и баров города, а также как место, где жили многие известные личности.