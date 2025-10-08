Скидки
«Моя собака не будет голодать». Макдэвид — о скидке по новому контракту с «Эдмонтоном»

Комментарии

Капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид высказался о скидке, которую он сделал канадскому клубу по новому двухлетнему соглашению. Форвард подписал новый контракт на общую сумму в $ 25 млн с кэпхитом $ 12,5 млн. Эта цифра значительно ниже рыночной стоимости игрока.

«Я думаю, что эта сделка выгодна обеим сторонам. Это даёт игрокам основного состава, которые были здесь очень долго, и тем, кто пришёл сюда, шанс стать частью чего-то особенного. Это даёт нам шанс реализовать свой потенциал, и это, конечно, важно для меня.

Мы не собирались подписывать долгосрочный контракт, поэтому два года вполне логичны. Это даёт нам шанс продлить наше чемпионское окно в Эдмонтоне. Мой пёс Ленни не будет голодать с этими деньгами, так что всё будет хорошо. Главное — побеждать, и я всегда это проповедовал, и я думаю, что эта сделка даёт обеим сторонам то, чего мы ищем.

Конечно, город и болельщики важны для нас, и мы хотим побеждать здесь. Мы хотим вернуть Кубок Стэнли сюда и сделать так, чтобы наш город гордился им. Мы многое пережили вместе, и важно вместе пройти через это до конца. Думаю, все понимают положение, в котором находится наша организация. Мы хотим победить. Если мой контракт придаст срочности, это будет хорошим побочным эффектом», — цитирует Макдэвида пресс-служба клуба.

Комментарии
