Алистров: нужен баланс, много отдыхать нельзя, но и не переусердствовать с тренировками
Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров высказался о трёхматчевой победной серии казанской команды. Также форвард заявил, что до следующего матча с ЦСКА, который состоится 12 октября, важно соблюсти баланс и не выпасть из игрового ритма.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5) 2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5) 3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5) 4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5) 4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5) 4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5) 4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)
– Можно сказать, что команда потихоньку выходит из пике? Три победы подряд.
– Наверное. Обрадовали наших болельщиков, надеюсь.
– До матча с ЦСКА прилично времени. Будет больше отдыха, либо тренировок?
– Я не тренер, это им решать. Много отдыхать тоже нельзя, но и переусердствовать с тренировками не следует. Везде нужен баланс, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.
