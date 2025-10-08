Алистров: нужен баланс, много отдыхать нельзя, но и не переусердствовать с тренировками

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров высказался о трёхматчевой победной серии казанской команды. Также форвард заявил, что до следующего матча с ЦСКА, который состоится 12 октября, важно соблюсти баланс и не выпасть из игрового ритма.

– Можно сказать, что команда потихоньку выходит из пике? Три победы подряд.

– Наверное. Обрадовали наших болельщиков, надеюсь.

– До матча с ЦСКА прилично времени. Будет больше отдыха, либо тренировок?

– Я не тренер, это им решать. Много отдыхать тоже нельзя, но и переусердствовать с тренировками не следует. Везде нужен баланс, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.