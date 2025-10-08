Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Алистров: нужен баланс, много отдыхать нельзя, но и не переусердствовать с тренировками

Алистров: нужен баланс, много отдыхать нельзя, но и не переусердствовать с тренировками
Комментарии

Нападающий «Ак Барса» Владимир Алистров высказался о трёхматчевой победной серии казанской команды. Также форвард заявил, что до следующего матча с ЦСКА, который состоится 12 октября, важно соблюсти баланс и не выпасть из игрового ритма.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Ак Барс
Казань
Окончен
4 : 3
Барыс
Астана
1:0 Алистров (Марченко, Карпухин) – 03:46 (5x5)     2:0 Галимов (Фальковский, Сафонов) – 36:07 (5x5)     3:0 Галимов (Семёнов) – 38:57 (4x5)     4:0 Лямкин (Миллер) – 42:13 (5x5)     4:1 Кайыржан (Маккошен, Шайхмедденов) – 44:45 (5x5)     4:2 Веккионе (Симонов, Морелли) – 46:24 (5x5)     4:3 Логвин (Уолш, Омирбеков) – 47:02 (5x5)    

– Можно сказать, что команда потихоньку выходит из пике? Три победы подряд.
– Наверное. Обрадовали наших болельщиков, надеюсь.

– До матча с ЦСКА прилично времени. Будет больше отдыха, либо тренировок?
– Я не тренер, это им решать. Много отдыхать тоже нельзя, но и переусердствовать с тренировками не следует. Везде нужен баланс, – сказал Алистров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Рустамом Имамовым.

Материалы по теме
Видео
«Ак Барс» обыграл «Барыс», едва не упустив преимущество в четыре шайбы в третьем периоде
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android