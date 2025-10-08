«Автомобилист» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 8 октября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2025, среда. 17:00 МСК Автомобилист Екатеринбург Не начался СКА Санкт-Петербург

Это будет первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент СКА имеет действующую четырёхматчевую серию поражений. «Автомобилист» одержал победы в четырёх матчах кряду.

«Автомобилист» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. Петербургский СКА на данный момент находится на девятом месте Запада.