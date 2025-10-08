«Автомобилист» — СКА: онлайн-трансляция матча КХЛ-2025/2026 начнётся в 17:00 мск
Поделиться
Сегодня, 8 октября, в Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и петербургским СКА. Встреча начнётся в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Это будет первый матч между командами из двух запланированных в текущем сезоне. На данный момент СКА имеет действующую четырёхматчевую серию поражений. «Автомобилист» одержал победы в четырёх матчах кряду.
«Автомобилист» занимает третье место в таблице Восточной конференции КХЛ. Петербургский СКА на данный момент находится на девятом месте Запада.
Комментарии
- 8 октября 2025
-
14:55
-
14:30
-
14:15
-
13:55
-
13:35
-
13:20
-
13:10
-
12:55
-
12:40
-
12:20
-
11:53
-
11:50
-
11:28
-
11:15
-
11:10
-
11:00
-
10:48
-
10:35
-
10:32
-
10:20
-
10:09
-
09:59
-
09:56
-
09:54
-
09:44
-
09:33
-
09:28
-
09:25
-
09:20
-
09:10
-
09:00
-
08:35
-
08:30
-
08:30
-
08:15