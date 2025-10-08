«Для него главное — побеждать». Мэттьюс высказался о новом контракте Макдэвида с «Ойлерз»

Нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс высказался о новом двухлетнем контракте Коннора Макдэвида с «Эдмонтон Ойлерз». По новому соглашению канадский форвард сделал клубу большую скидку, согласившись на зарплату в $ 12,5 млн, что значительно ниже его рыночной стоимости.

«Для него главное — побеждать и создавать для этого наилучшие возможности. Это всегда было его главным желанием. Все хотят побеждать, и он так же предан своему делу, как и все остальные», — цитирует Мэттьюса пресс-служба НХЛ.

Примечательно, что Мэттьюс является самым высокооплачиваемым хоккеистом прошлого сезона НХЛ, заработав $ 20,2 млн, включая рекламные контракты.