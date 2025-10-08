Скидки
«Всё ещё получаю удовольствие от хоккея». Овечкин поделился ожиданиями от 21-го сезона

Аудио-версия:
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился ожиданиями от своего 21-го сезона в НХЛ. Предстоящий сезон станет для россиянина заключительным по текущему контракту с клубом. Первый матч регулярки Овечкин проведёт в ночь на 9 октября с «Бостон Брюинз».

«Мне по-прежнему нравится каждый день приходить на каток, веселиться, общаться с ребятами, тренерами и персоналом. Я просто наслаждаюсь всем. Конечно, становится всё сложнее и сложнее, ведь мне уже 40 лет. Иногда тело даёт об этом знать. Но, слава богу, я довольно хорошо себя чувствую и готов к новому сезону. Я в предвкушении. Я всё ещё люблю игру и, самое главное, всё ещё получаю удовольствие от хоккея.

Думаю, 1500 игр – это важный рубеж, но есть отметка 900 голов, до которой никто ещё не дотягивался. Это очень интересно, большое число», – цитирует Овечкина пресс-служба «Вашингтона».

Овечкин является рекордсменом НХЛ по числу заброшенных шайб в регулярных чемпионатах (897).

