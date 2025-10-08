Оши: нет никого лучше, чем Овечкин, чтобы отпраздновать победу в Кубке Стэнли

Бывший нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши поделился воспоминаниями от празднования чемпионства 2018 года и отметил капитана команды Александра Овечкина, которого партнёры по команде держали за ноги, чтобы он мог выпить пива из Кубка Стэнли.

«Да, это определённо было лучшее время моей жизни. Мы чувствовали себя на седьмом небе от счастья. Наверное, нет никого лучше, с кем можно было бы отпраздновать победу в Кубке Стэнли, чем здоровяк Овечкин. Мы отлично провели время. Мы поднимали его вверх ногами, чтобы он выпил пива из Кубка Стэнли.

Признаюсь, когда я придумал идею сделать такой трюк с кубком, было очень жарко, пива почти не было, вокруг были фанаты, и я подумал: «Надо что-то сделать, чтобы зажечь толпу». Мы договорились с Томом Уилсоном, что Ови должен был сделать это первым.

Я совсем не крупный парень. Ови намного тяжелее меня, так что мы с Томом подняли Ови вверх ногами, чтобы сделать стойку на кубке. Помню, что на следующий день после того, как я много раз тягал кубок, Ови и остальных ребят, я едва мог поднять свои руки над головой», — цитирует Оши RMNB.