«Динамо» М — «Салават Юлаев»: онлайн-трансляция матча КХЛ 2025-2026 начнётся в 19:30 мск

Сегодня, 8 октября, в Москве на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Динамо» и уфимским «Салаватом Юлаевым». Игра начнётся в 19:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 08 октября 2025, среда. 19:30 МСК Динамо М Москва Не начался Салават Юлаев Уфа

Это будет первая встреча команд из двух запланированных в текущем сезоне. В прошлом сезоне бело-голубые выиграли оба матча у команды из столицы Башкортостана в регулярном чемпионате.

На данный момент «Динамо» занимает седьмую строчку в таблице Западной конференции КХЛ. «Салават Юлаев» расположился на 11-м месте Востока.