«Ак Барс» заключил пробный контракт с 21-летним нападающим

«Ак Барс» заключил пробный контракт с 21-летним нападающим
«Ак Барс» заключил пробный контракт с 21-летним нападающим Алексеем Васильковым. Игрок пройдёт просмотр в составе команды ВХЛ «Барс». Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

В МХЛ Васильков играл за «Капитан» из Московской области на протяжении трёх сезонов. В мае 2023 года выступал в составе молодёжной сборной России на Кубке Будущего.

Сыграл 46 матчей в КХЛ за «Ладу» и «Сочи», форвард забросил одну шайбу и отдал одну результативную передачу.

В нынешнем сезон «Ак Барс» набрал 15 очков после 13 матчей и занимает четвёртое место в таблице Востока. «Барс» в общей таблице ВХЛ занимает 16-е место с 13 очками после 12 игр.

