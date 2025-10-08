Скидки
Нападающий Горбунов — о смене клуба: было тяжело, но зона комфорта тормозит развитие

Нападающий «Автомобилиста» Роман Горбунов рассказал о причине перехода из минского «Динамо» в уральский клуб.

— Как вам далось решение сменить клуб?
— Было тяжело, но понял, что пора сменить обстановку. Когда находишься в зоне комфорта, это тормозит развитие. К тому же я стал свободным агентом, это дало возможность действовать. К концу прошлого сезона уже понимал, что, скорее всего, не останусь в Минске. После закрытия сезона сообщил о своём уходе, попрощался со всеми и в течение двух недель окончательно принял решение перейти в «Автомобилист». Думаю, в «Динамо» все понимали ситуацию, поэтому расстались, сохранив хорошие отношения, — цитирует Горбунова «РИА «Европейско-Азиатские Новости».

