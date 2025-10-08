Кайл Коннор подписал рекордный для «Виннипега» контракт на общую сумму $ 96 млн

Американский нападающий Кайл Коннор подписал новый контракт с «Виннипег Джетс» на общую сумму $ 96 млн, сообщает инсайдер Даррен Дрегер. Срок соглашения составляет восемь лет. Кэпхит — $ 12 млн. Прошлое соглашение с кэпхитом в $ 7,1 млн заканчивалось в конце этого сезона.

Как отметил другой инсайдер НХЛ Фрэнк Серавалли, 14 лет назад сама франшиза «Виннипег» была куплена за $ 110 млн. Ранее такое крупное соглашение команда не заключала ни с одним игроком.

28-летний Кайл Коннор в прошлом сезоне в регулярке сыграл 82 матча, забросил 41 шайбу и отдал 56 результативных передач, набрав в общей сложности 97 очков. Всего в рамках Национальной хоккейной лиги на его счету 613 матчей и 582 (284+298) очков.