Хоккей

Фетисов рассказал о разговоре с Овечкиным в преддверии старта нового сезона НХЛ

Комментарии

Трёхкратный обладатель Кубка Стэнли Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от игры российских хоккеистов в новом сезоне НХЛ, упомянув капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина.

«Все российские игроки в НХЛ — на слуху. Капризов подписал самый дорогой контракт, Саша Овечкин — самый упоминаемый игрок. Думаю, много чего ещё интересного будет. Вратари наши тоже прилично играют. С Сашей разговаривали, он сказал, что готов к сезону. Будем болеть за него и за всех наших ребят», — приводит слова Фетисова «РИА Новости Спорт».

В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

Хоккей
