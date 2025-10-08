«Эдмонтон» продлил контракт со шведским защитником Маттиасом Экхольмом

«Эдмонтон Ойлерз» продлил контракт со шведским 35-летним защитником Маттиасом Экхольмом на три года с кэпхитом в $ 4 млн. Об этом сообщает пресс-служба «нефтяников». Предыдущее соглашение с кэпхитом в $ 6,25 млн заканчивается после сезона-2025/2026.

Победитель чемпионата мира в составе сборной Швеции Экхольм в минувшем регулярном сезоне провёл за «Эдмонтон» 65 встреч, в которых забросил девять шайб и отдал 24 результативные передачи. В Кубке Стэнли — 2025 на счету игрока обороны семь матчей и 6 (1+5) очков.

Всего в рамках НХЛ Маттиас сыграл 884 игры, где записал на свой счёт 360 (86+274) очков с показателем полезности «+187».