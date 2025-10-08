Главный тренер «Вашингтона» рассказал про общение с Овечкиным о будущем хоккеиста в клубе

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери подробно рассказал про общение с российским капитаном Александром Овечкиным о будущем хоккеиста в клубе.

«Я буду с ним разговаривать. Это не будет вопросом: «Эй, ты чувствуешь себя достаточно хорошо, чтобы играть в следующем сезоне?» Это будет почти ежедневно: «Как ты себя чувствуешь физически, морально?» Я много разговариваю с ним почти каждый день, когда мы здесь, если только это не выходной. А иногда в выходные дни мы проводим самые продуктивные разговоры по телефону, потому что в такие дни у тебя немного больше времени. Как капитан, он держит руку на пульсе нашей команды. Я всегда с ним общаюсь, чтобы узнать, как идут дела у всей команды, и узнать, что нам нужно.

Когда придёт время принимать решение о своём будущем, он это сделает. И я уверен, что многое будет зависеть от того, как пройдёт сезон, и от его возраста. Он сейчас только восстанавливается после травмы в тренировочном лагере, так что надеюсь, он наберётся сил. Судя по разговорам, он хочет посмотреть, как пройдёт сезон, как он себя будет чувствовать физически и морально, проходя через сложности, и понять, на каком этапе он сейчас», — цитирует Карбери RMNB.