Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!» Разин опубликовал фото с собакой

«На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!» Разин опубликовал фото с собакой
Комментарии

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин опубликовал фото с собакой и сделал подпись: «На следующий матч с „Торпедо“ выйду со Стенли!»

Фото: Страница Андрея Разина в соцсети

Напомним, вчера, 7 октября, после окончания встречи «Торпедо» — «Металлург» (1:5) Андрей Разин на повышенных тонах общался с наставником с нижегородского клуба Алексея Исакова. Тренерские штабы помешали драке Разина с Исаковым.

Победа над «Торпедо» оказалась для «Металлурга» четвёртой подряд и девятой – в последних 10 матчах. Магнитогорский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ с 22 очками после 13 встреч. В следующей игре «Металлург» сыграет с «Торпедо» дома 10 октября.

Материалы по теме
В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»
Видео
В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android