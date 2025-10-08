«На следующий матч с «Торпедо» выйду со Стенли!» Разин опубликовал фото с собакой

Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин опубликовал фото с собакой и сделал подпись: «На следующий матч с „Торпедо“ выйду со Стенли!»

Фото: Страница Андрея Разина в соцсети

Напомним, вчера, 7 октября, после окончания встречи «Торпедо» — «Металлург» (1:5) Андрей Разин на повышенных тонах общался с наставником с нижегородского клуба Алексея Исакова. Тренерские штабы помешали драке Разина с Исаковым.

Победа над «Торпедо» оказалась для «Металлурга» четвёртой подряд и девятой – в последних 10 матчах. Магнитогорский клуб возглавляет сводную таблицу КХЛ с 22 очками после 13 встреч. В следующей игре «Металлург» сыграет с «Торпедо» дома 10 октября.