«Шанхай» после подписания Лабанка опубликовал ролик с отсылкой на минское «Динамо»

«Шанхайские Драконы» после подписания контракта с форвардом Кевином Лабанком опубликовали шутливый ролик с отсылкой на минское «Динамо».

Отметим, что игра между командами состоится завтра, 9 октября, в Санкт-Петербурге на «СКА Арене».

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 09 октября 2025, четверг. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Динамо Мн Минск Кто победит в основное время? П1 X П2

29-летний Лабанк провёл 34 матча за «Коламбус Блю Джекетс» в сезоне-2024/2025, забив два гола, отдав 10 результативных передач и набрав 12 очков. За девять сезонов в НХЛ в составе «Блю Джекетс» и «Сан-Хосе Шаркс», восемь из которых — в составе «Шаркс», нападающий забил 84 гола и отдал 153 передачи, набрав 237 очков в 512 играх регулярного чемпионата. Лучшим для Лабанка стал сезон-2018/2019, когда он установил рекорды своей карьеры во всех категориях, забив 17 голов, сделав 39 передач и набрав 56 очков в составе «Шаркс».