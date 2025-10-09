Сушинский: СКА при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо»

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский оценил работу главного тренера СКА Игоря Ларионова.

— В чём, на ваш взгляд, заключается игровой кризис СКА? В плей-офф с такой игрой делать нечего.

— Так они пока и балансируют в районе зоны плей-офф, игры нет вообще. Те моменты, которые создаются в атаке, в целом можно назвать хорошими. Но моментов много, а забить толком не могут.

— Как вам работа тренерского штаба Игоря Ларионова? Не кажется, что весь этот красивый хоккей остался в прошлом и результата с такой игрой не добиться?

— Сейчас и не видно красивого хоккея. В атаке, повторюсь, есть моменты, но команда при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо». Да, состав у СКА сильно поменялся, но это же тренерское решение, состав главный тренер подбирал под себя, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 октября, в 12.00 мск.