Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: СКА при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо»

Сушинский: СКА при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо»
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский оценил работу главного тренера СКА Игоря Ларионова.

— В чём, на ваш взгляд, заключается игровой кризис СКА? В плей-офф с такой игрой делать нечего.
— Так они пока и балансируют в районе зоны плей-офф, игры нет вообще. Те моменты, которые создаются в атаке, в целом можно назвать хорошими. Но моментов много, а забить толком не могут.

— Как вам работа тренерского штаба Игоря Ларионова? Не кажется, что весь этот красивый хоккей остался в прошлом и результата с такой игрой не добиться?
— Сейчас и не видно красивого хоккея. В атаке, повторюсь, есть моменты, но команда при Ларионове не играет даже так, как при нём играло «Торпедо». Да, состав у СКА сильно поменялся, но это же тренерское решение, состав главный тренер подбирал под себя, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским читайте на «Чемпионате» сегодня, 9 октября, в 12.00 мск.

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android