Сушинский — о сыне Ларионова в составе СКА: желание у парня огромное, но результат налицо

Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский высказался об игре форварда СКА Игоря Ларионова-младшего. Нападающий является сыном главного тренера армейского клуба Игоря Ларионова.

— Считаете ли вы нормой, что сын главного тренера регулярно выходит в центре нападения второго звена топ-клуба с большими амбициями, получает время в большинстве?
— Я думаю, что если он был достоин этого места, то и вопросов бы не было. Желание у парня огромное, объём работы большой, но результат налицо, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Игорь Ларионов-младший в нынешнем сезоне сыграл 12 матчей, в которых забросил одну шайбу и отдал две результативные передачи.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским читайте на «Чемпионате»:
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Эксклюзив
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
