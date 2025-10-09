Сушинский рассказал, как относится к тенденции приглашать канадских тренеров в КХЛ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский рассказал, как он относится к тенденции приглашать канадских тренеров в КХЛ.

— «Авангард» при Ги Буше стал мощнее?

— Команда очень прилично выглядит, вратарская линия очень сильная. Селекция в «Авангарде» проводилась именно под тот объём работы, который нужен для Ги Буше и его тактической схемы, это видно.

— Подписание трёхлетнего контракта с центральным нападающим Майклом Маклаудом — яркое тому подтверждение?

— Да, игрок под систему Ги Буше. Классная сделка, громкая. Думаю, что он усилит команду.

— Не пугает тенденция в КХЛ на канадских тренеров: Ги Буше, Боб Хартли, Бенуа Гру, Жерар Галлан?

— Я хорошо к этому отношусь. Рядом с канадцами будет наблюдаться рост наших тренеров. Конкуренция всегда должна быть живой. Это положительный момент, у канадцев такого уровня есть чему поучиться. Раньше они учились у нас, а теперь наши молодые тренеры перенимают их навыки. Сейчас канадский хоккей лучше нашего, ничего зазорного в этом нет. Учиться всегда нужно у лучших, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.