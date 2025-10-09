Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский рассказал, как относится к тенденции приглашать канадских тренеров в КХЛ

Сушинский рассказал, как относится к тенденции приглашать канадских тренеров в КХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский рассказал, как он относится к тенденции приглашать канадских тренеров в КХЛ.

— «Авангард» при Ги Буше стал мощнее?
— Команда очень прилично выглядит, вратарская линия очень сильная. Селекция в «Авангарде» проводилась именно под тот объём работы, который нужен для Ги Буше и его тактической схемы, это видно.

— Подписание трёхлетнего контракта с центральным нападающим Майклом Маклаудом — яркое тому подтверждение?
— Да, игрок под систему Ги Буше. Классная сделка, громкая. Думаю, что он усилит команду.

— Не пугает тенденция в КХЛ на канадских тренеров: Ги Буше, Боб Хартли, Бенуа Гру, Жерар Галлан?
— Я хорошо к этому отношусь. Рядом с канадцами будет наблюдаться рост наших тренеров. Конкуренция всегда должна быть живой. Это положительный момент, у канадцев такого уровня есть чему поучиться. Раньше они учились у нас, а теперь наши молодые тренеры перенимают их навыки. Сейчас канадский хоккей лучше нашего, ничего зазорного в этом нет. Учиться всегда нужно у лучших, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским читайте на «Чемпионате»:
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Эксклюзив
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android