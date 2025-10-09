Максим Сушинский выделил главных претендентов на Кубок Гагарина

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский рассказал о главных претендентах на Кубок Гагарина — 2026.

— Нынешний Омск — один из главных претендентов на Кубок Гагарина?

— Безусловно. Но я бы не стал забывать о других претендентах: Ярославль, Магнитогорск, та же Казань ещё многим потреплет нервы.

— А «Автомобилист»?

— Сбрасывать со счетов екатеринбуржцев точно нельзя. Посмотрите, как здорово «Автомобилист» сыграл в Омске, одолев «Авангард». У омичей в том матче ничего не получилось. У «Ак Барса» хороший состав, если хоккеисты будут выполнять тренерское задание, то шансы хорошие, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.