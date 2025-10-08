Скидки
Хоккей Новости

Дюбуа: если бы всё закончилось сегодня, Овечкин был бы одним из лучших игроков всех времён

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Пьер-Люк Дюбуа высоко оценил игру российского капитана столичного клуба Александра Овечкина.

«Конечно, он величайший снайпер всех времён и также один из лучших игроков всех времён. Люди будут спорить о его месте, но даже если бы всё закончилось сегодня, Овечкин был бы одним из лучших игроков в истории. Не гонюсь за рекордами, я даже близко не стремлюсь к ним. Для него, похоже, стремление к новому рекорду каждый день — это нечто особенное», — приводит слова Дюбуа официальный сайт НХЛ.

В прошлом сезоне Овечкин превзошёл рекорд канадца Уэйна Гретцки по количеству голов в регулярных чемпионатах НХЛ. На счету россиянина 897 заброшенных шайб.

