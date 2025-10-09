Скидки
Сушинский — о штрафе Радулова в Омске: арбитры действовали согласно букве закона

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский высказался об удалении форварда «Локомотива» Александра Радулова до конца матча с «Авангардом» (1:4) за неспортивное поведение.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 октября 2025, пятница. 16:30 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 1
Локомотив
Ярославль
1:0 Рашевский (Котляревский) – 12:56 (5x5)     1:1 Гернат (Черепанов, Паник) – 30:56 (5x5)     2:1 Леука (Игумнов, Гуляев) – 33:14 (5x5)     3:1 Пономарёв (Волков, Чистяков) – 34:42 (5x4)     4:1 Прохоркин (Лажуа, Шарипзянов) – 40:47 (5x4)    

— Удивлены, что руководству «Локомотива» удалось сохранить для Боба Хартли практически весь чемпионский состав?
— Работа проделана, а то, что ярославцы будут цепляться за второй титул подряд, — это 100%. Посмотрим, как всё в итоге сложится.

— Чем объясните срыв Александра Радулова в недавней гостевой игре с «Авангардом»?
— Радулов — эмоциональный парень, все судьи это знают. Думаю, можно было как-то выкрутиться в этой ситуации, не давать «двадцатку». Хотя в правилах, наверное, такого нет, поэтому арбитры действовали согласно букве закона, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».

