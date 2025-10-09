Сушинский — о штрафе Радулова в Омске: арбитры действовали согласно букве закона

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский высказался об удалении форварда «Локомотива» Александра Радулова до конца матча с «Авангардом» (1:4) за неспортивное поведение.

— Удивлены, что руководству «Локомотива» удалось сохранить для Боба Хартли практически весь чемпионский состав?

— Работа проделана, а то, что ярославцы будут цепляться за второй титул подряд, — это 100%. Посмотрим, как всё в итоге сложится.

— Чем объясните срыв Александра Радулова в недавней гостевой игре с «Авангардом»?

— Радулов — эмоциональный парень, все судьи это знают. Думаю, можно было как-то выкрутиться в этой ситуации, не давать «двадцатку». Хотя в правилах, наверное, такого нет, поэтому арбитры действовали согласно букве закона, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Права на видео принадлежат ООО «КХЛ». Посмотреть видео можно на официальном сайте «КХЛ».