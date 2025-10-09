Сушинский — об уходе Никитина из «Локомотива» в ЦСКА: другого шанса у него не было

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский прокомментировал уход Игоря Никитина из «Локомотива». Специалист с нового сезона стал главным тренером ЦСКА.

— Кстати, как лично вы отнеслись к ситуации с Игорем Никитиным и его уходом из Ярославля в ЦСКА?

— Я скажу, что другого шанса у него не было (смеётся).

— Вся эта история с чемпионскими перстнями получилась неоднозначной…

— Это, честно говоря, точно некрасиво. Тем более руководство «Локомотива» знало, в чём причина. Считаю, зря так сделали. Не очень выглядит вся эта история с перстнями, это не поступки уровня топ-клуба, которым является «Локомотив». Никаких подводных камней не было. Уж сделать три или четыре лишних перстня дополнительно не составляет никакой сложности. Думаю, что они, скорее всего, даже сделаны, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.