Сушинский: «Трактору» нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» под руководством Бенуа Гру.

— Четыре подряд поражения у «Трактора». Игровой спад или кризис идей у Бенуа Гру?

— Прошлогодний багаж, наверное, немного сказывается, на нём ещё едут. Нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму. Однако вратарская линия по сравнению с прошлым годом стала похуже.

— На ваш взгляд, московское «Динамо» при Алексее Кудашове себя не изжило, требуются ли в клубе перемены?

— Я бы здесь строго не судил. Мы уже привыкли к тому, что у Алексея Кудашова тяжёлая предсезонка, его команда всегда сложно входит в сезон, все игроки должны вписаться в систему, понять её. К середине чемпионата мы увидим другое «Динамо», – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.