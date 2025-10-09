Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: «Трактору» нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму

Сушинский: «Трактору» нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский оценил игру челябинского «Трактора» под руководством Бенуа Гру.

— Четыре подряд поражения у «Трактора». Игровой спад или кризис идей у Бенуа Гру?
— Прошлогодний багаж, наверное, немного сказывается, на нём ещё едут. Нужно убрать тщеславие, тогда всё должно прийти в норму. Однако вратарская линия по сравнению с прошлым годом стала похуже.

— На ваш взгляд, московское «Динамо» при Алексее Кудашове себя не изжило, требуются ли в клубе перемены?
— Я бы здесь строго не судил. Мы уже привыкли к тому, что у Алексея Кудашова тяжёлая предсезонка, его команда всегда сложно входит в сезон, все игроки должны вписаться в систему, понять её. К середине чемпионата мы увидим другое «Динамо», – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским читайте на «Чемпионате»:
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Эксклюзив
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android