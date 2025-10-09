Сушинский: когда-то решение по Капризову выстрелит. Нужно растить своего Макдэвида

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский оценил новый рекордный контракт российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

— Напоследок не могу не затронуть тему НХЛ и не спросить вас про Кирилла Капризова и его новый контракт с «Миннесотой». Россиянин правильно сделал, что подписал такое рекордно крупное и длительное соглашение?

— Кирилл заслужил этот контракт. Если бы он не был достоин такого соглашения, то никто бы его ему не дал. «Миннесота» верит в Капризова, будет строить вокруг него команду. Могу только поздравить Кирилла с таким контрактом, это большая редкость и уникальный случай, ещё и для россиянина.

— Коннор Макдэвид сделал скидку «Эдмонтону», а вот Капризов выжал из «Миннесоты» все соки.

— «Эдмонтон» уже дважды играл в финале Кубка Стэнли, команда идёт за трофеем, а «Миннесота» в процессе построения. Считаю, что здесь ставка руководства «Уайлд» правильная. Нужно выращивать своего Макдэвида, и когда-то это решение выстрелит, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн.