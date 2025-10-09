Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Сушинский: когда-то решение по Капризову выстрелит. Нужно растить своего Макдэвида

Сушинский: когда-то решение по Капризову выстрелит. Нужно растить своего Макдэвида
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский оценил новый рекордный контракт российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова.

— Напоследок не могу не затронуть тему НХЛ и не спросить вас про Кирилла Капризова и его новый контракт с «Миннесотой». Россиянин правильно сделал, что подписал такое рекордно крупное и длительное соглашение?
— Кирилл заслужил этот контракт. Если бы он не был достоин такого соглашения, то никто бы его ему не дал. «Миннесота» верит в Капризова, будет строить вокруг него команду. Могу только поздравить Кирилла с таким контрактом, это большая редкость и уникальный случай, ещё и для россиянина.

Коннор Макдэвид сделал скидку «Эдмонтону», а вот Капризов выжал из «Миннесоты» все соки.
— «Эдмонтон» уже дважды играл в финале Кубка Стэнли, команда идёт за трофеем, а «Миннесота» в процессе построения. Считаю, что здесь ставка руководства «Уайлд» правильная. Нужно выращивать своего Макдэвида, и когда-то это решение выстрелит, – сказал Сушинский в эксклюзивном интервью обозревателю «Чемпионата» Павлу Панышеву.

30 сентября Капризов согласовал с «Миннесотой» новый восьмилетний контракт на $ 136 млн с кэпхитом соглашения в $ 17 млн.

Полную версию эксклюзивного интервью с Максимом Сушинским читайте на «Чемпионате»:
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Эксклюзив
«У СКА игры нет вообще, в «Авангарде» видна селекция под Буше». Яркое интервью с Сушинским
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android