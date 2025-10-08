Скидки
Главная Хоккей Новости

Ротенберг ответил, может ли получивший гражданство РФ Менелл сыграть за «Россию 25»

Главный тренер «России 25», первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг ответил на вопрос, может ли получивший гражданство РФ Бреннан Менелл сыграть за национальную команду.

«Нужно лично общаться с каждым. Никогда не исключаем усиления, всё вполне возможно. Но сказал бы так: на сегодняшний день у нас достаточно своих сильных ребят, которые достойны вызова в сборную, которые уже выигрывали, уже приезжали. Это тоже важная история. Человек приезжает, мы не отказываем. Чисто по-мужски, по жизненным понятиям ценим тех ребят, которые к нам приезжают играть за сборную в Казахстан, Санкт-Петербург, Москву, Омск, Красноярск. Ценим их, они настоящие патриоты не на словах, а на деле.

Конечно, мы рассмотрим кандидатуру Менелла или любого другого человека. Никогда не откажемся выбрать по спортивному принципу лучших игроков», — цитирует Ротенберга ТАСС.

