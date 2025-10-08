СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Автомобилисту»

В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

В первом периоде команды голов не забили. На восьмой минуте второго периода Сергей Сапего с передач Валентина Зыкова и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Егор Черников с передач Данила Романцева и Алексея Бывальцева восстановил равенство. В овертайме победу хозяевам принёс Роман Горбунов.

Для СКА данное поражение стало пятым подряд.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с «Авангардом» 10 октября. СКА 13 октября вновь сыграет с клубом из Екатеринбурга, но на своём льду.