Главная Хоккей Новости

Автомобилист — СКА, результат матча 8 октября 2025 года, счёт 2:1 ОТ, КХЛ 2025/2026

СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Автомобилисту»
В Екатеринбурге на стадионе «УГМК-Арена» прошёл очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между местным «Автомобилистом» и санкт-петербургским СКА. Встреча завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 2:1.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Зыков, Воробьёв) – 27:44 (5x5)     1:1 Черников (Романцев, Бывальцев) – 38:46 (5x4)     2:1 Горбунов (Черников) – 61:12 (3x3)    

В первом периоде команды голов не забили. На восьмой минуте второго периода Сергей Сапего с передач Валентина Зыкова и Михаила Воробьёва открыл счёт во встрече. На 19-й минуте периода Егор Черников с передач Данила Романцева и Алексея Бывальцева восстановил равенство. В овертайме победу хозяевам принёс Роман Горбунов.

Для СКА данное поражение стало пятым подряд.

В следующей игре «Автомобилист» встретится с «Авангардом» 10 октября. СКА 13 октября вновь сыграет с клубом из Екатеринбурга, но на своём льду.

Календарь КХЛ
Таблица КХЛ
Комментарии
