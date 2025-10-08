Дюбе: неучастие России на ОИ — большое упущение. Франция попала туда, ничего не сделав

Новичок «Трактора» французский нападающий Пьеррик Дюбе высказался об отстранении сборных России и Беларуси от международных соревнований. Сборная Франции заняла место команды России на хоккейном турнире Олимпийских игр — 2026.

«Разумеется, мы рады принимать участие в Олимпиаде, но, возможно, у нас нет той радости и ожидания, потому что причина, по которой мы там оказались… Знаете, как спортсмен, я хочу видеть сильнейшие сборные на Олимпиаде. Поэтому неучастие России на чемпионатах мира или в Олимпийских играх — это большое упущение для хоккейного мира, по моему мнению.

Да, мы отобрались на Олимпиаду, но мы для этого, по сути, ничего не сделали. Возможно, мы этого не заслуживаем в той степени, в какой хотелось бы. Поэтому, если я не попаду на эти Игры в этот раз, я не так сильно расстроюсь. В нормальном мире я бы туда и так не поехал. Так что если не поеду — это не конец света для меня. Надеюсь, что сборные России и Беларуси в скором времени вернутся на международную арену, потому что хоккейный мир теряет многое в их отсутствие», — цитирует Дюбе Sport24.