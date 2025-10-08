«Невозможно себе представить». Якушев — о проведении Олимпийских игр без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Александр Якушев высказался об отстранении национальной команды России от Олимпийских игр — 2026.

«Олимпийские игры без сборной России по хоккею — это уже не турнир олимпийского уровня. Как вообще могут проходить Игры без российских хоккеистов? Это невозможно себе представить. Это политика и влияние нового президента МОК. Сначала она вроде бы относилась к нам положительно, а потом начала вилять — и всё пошло в отрицательную сторону.

Жалко ребят, кто-то из КХЛ мог бы попасть на Олимпиаду. Это ведь самый значимый турнир, о котором мечтает каждый хоккеист. Игроки НХЛ хотят выиграть Олимпийские игры больше, чем завоевать Кубок Стэнли. Кубок ведь разыгрывается каждый год, а Олимпиада — раз в четыре. Победителями становятся всего двадцать человек. Через четыре года состав команды уже может быть другим», — цитирует Якушева «РИА Новости Спорт».