Андрей Кириленко рассказал про общение с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал про общение с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«С Сашей Овечкиным мы друг друга знаем с очень малых лет. Его мама играла в баскетбол, моя мама даже с ней пересекалась на площадке. С юности находимся в приятельских отношениях. Когда ещё играл, приезжая в Вашингтон, всегда с ним шли на ужин или обед… Очень много контактов и с ним, и с Ковальчуком, с Малкиным, всё-таки поколение одного боевого возраста. В свободное время, когда есть каникулы или выходные, пересекаемся, смотрим спорт, обедаем и играем. Смотрели финал Лиги чемпионов, когда «ПСЖ» разбомбил «Интер», — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».