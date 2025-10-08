Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Андрей Кириленко рассказал про общение с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным

Андрей Кириленко рассказал про общение с форвардом «Вашингтона» Александром Овечкиным
Комментарии

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко рассказал про общение с капитаном «Вашингтон Кэпиталз» Александром Овечкиным.

«С Сашей Овечкиным мы друг друга знаем с очень малых лет. Его мама играла в баскетбол, моя мама даже с ней пересекалась на площадке. С юности находимся в приятельских отношениях. Когда ещё играл, приезжая в Вашингтон, всегда с ним шли на ужин или обед… Очень много контактов и с ним, и с Ковальчуком, с Малкиным, всё-таки поколение одного боевого возраста. В свободное время, когда есть каникулы или выходные, пересекаемся, смотрим спорт, обедаем и играем. Смотрели финал Лиги чемпионов, когда «ПСЖ» разбомбил «Интер», — сказал Кириленко в интервью «Mash на спорте».

Материалы по теме
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android