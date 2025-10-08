Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Трёхкратный чемпион мира высказался о стычке Андрея Разина и Алексея Исакова

Трёхкратный чемпион мира высказался о стычке Андрея Разина и Алексея Исакова
Комментарии

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на конфликт между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и наставником «Торпедо» Алексеем Исаковым после матча команд.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5)     0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5)     1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4)     1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4)     1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5)     1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)    

«Это решение Разина. Абсолютно нормально себя повёл. Что такого он сказал? Он так считает – его право. Молодец, что высказывается. Он – главный тренер, имеет право на свою точку зрения. Я проблем в его поведении не вижу», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, вчера, 7 октября, после окончания встречи «Торпедо» — «Металлург» Андрей Разин на повышенных тонах общался с наставником с нижегородского клуба Алексеем Исаковым. Тренерские штабы помешали драке Разина с Исаковым.

Материалы по теме
В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»
Видео
В КХЛ тренеры чуть не подрались после матча! Разина возмутила «грязь» от игроков «Торпедо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android