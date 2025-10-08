Трёхкратный чемпион мира высказался о стычке Андрея Разина и Алексея Исакова

Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на конфликт между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и наставником «Торпедо» Алексеем Исаковым после матча команд.

«Это решение Разина. Абсолютно нормально себя повёл. Что такого он сказал? Он так считает – его право. Молодец, что высказывается. Он – главный тренер, имеет право на свою точку зрения. Я проблем в его поведении не вижу», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, вчера, 7 октября, после окончания встречи «Торпедо» — «Металлург» Андрей Разин на повышенных тонах общался с наставником с нижегородского клуба Алексеем Исаковым. Тренерские штабы помешали драке Разина с Исаковым.