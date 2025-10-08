Трёхкратный чемпион мира высказался о стычке Андрея Разина и Алексея Исакова
Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко отреагировал на конфликт между главным тренером «Металлурга» Андреем Разиным и наставником «Торпедо» Алексеем Исаковым после матча команд.
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2025, вторник. 19:00 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 5
Металлург Мг
Магнитогорск
0:1 Вовченко (Козлов, Барак) – 01:01 (5x5) 0:2 Коротков (Яковлев) – 08:18 (5x5) 1:2 Абрамов (Фирстов, Нарделла) – 10:49 (5x4) 1:3 Яковлев (Силантьев, Ткачёв) – 13:44 (5x4) 1:4 Орехов (Исхаков, Петунин) – 22:19 (5x5) 1:5 Барак (Ткачёв, Яковлев) – 54:24 (5x3)
«Это решение Разина. Абсолютно нормально себя повёл. Что такого он сказал? Он так считает – его право. Молодец, что высказывается. Он – главный тренер, имеет право на свою точку зрения. Я проблем в его поведении не вижу», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».
Напомним, вчера, 7 октября, после окончания встречи «Торпедо» — «Металлург» Андрей Разин на повышенных тонах общался с наставником с нижегородского клуба Алексеем Исаковым. Тренерские штабы помешали драке Разина с Исаковым.
