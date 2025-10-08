Скидки
Ларионов — о своей возможной отставке из СКА: я ощущаю только поддержку

Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от «Автомобилиста» (1:2 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Зыков, Воробьёв) – 27:44 (5x5)     1:1 Черников (Романцев, Бывальцев) – 38:46 (5x4)     2:1 Горбунов (Черников) – 61:12 (3x3)    

— Соперника с победой: это стало не очень хорошей тенденцией, когда начинаешь пресс-конференцию с таких слов. Хороший матч, он оказался не в нашу пользу, но взяли очко у очень хорошей команды, уезжаем домой, чтобы передохнуть и начать домашнюю серию.

— СМИ сообщали, что вы можете отправиться в отставку. Ощущаете ли вы давление?
— Честно говоря, не знаю, кто и что говорит. У каждого есть своё мнение, право на свою точку зрения, оно не должно влиять на меня. Так устроена жизнь, в этом плане всё идет в рабочем процессе. Команда провела сильный матч в Ярославле, сегодня была хорошая игра, но немного удаления нас подкосили. Не вижу больших проблем, команда не должна чувствовать давление: мы верим в каждого игрока. Я ощущаю только поддержку, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

