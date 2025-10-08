Ларионов — о своей возможной отставке из СКА: я ощущаю только поддержку

Главный тренер СКА Игорь Ларионов прокомментировал гостевое поражение от «Автомобилиста» (1:2 ОТ).

— Соперника с победой: это стало не очень хорошей тенденцией, когда начинаешь пресс-конференцию с таких слов. Хороший матч, он оказался не в нашу пользу, но взяли очко у очень хорошей команды, уезжаем домой, чтобы передохнуть и начать домашнюю серию.

— СМИ сообщали, что вы можете отправиться в отставку. Ощущаете ли вы давление?

— Честно говоря, не знаю, кто и что говорит. У каждого есть своё мнение, право на свою точку зрения, оно не должно влиять на меня. Так устроена жизнь, в этом плане всё идет в рабочем процессе. Команда провела сильный матч в Ярославле, сегодня была хорошая игра, но немного удаления нас подкосили. Не вижу больших проблем, команда не должна чувствовать давление: мы верим в каждого игрока. Я ощущаю только поддержку, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.