Ларионов: Голдобин напряжённо работал, надеемся увидеть в домашней серии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов рассказал об отсутствии нападающего армейского клуба Николая Голдобина.

— Что с Николаем Голдобиным, есть ли новости?

— Он начал работать, любое мастерство должно подкрепляться рабочей этикой и трудом. Мы пытаемся это до него донести, он провёл два дня в напряжённой работе в зале и на льду. Надеюсь, увидим Голдобина в домашней серии.

— СКА не реализовал шесть или семь контратак. Похвалите Аликина или ваши форварды слишком прямолинейно играли?

— Меня это беспокоит: мы создаём хорошие моменты, делаем всё, чтобы забивать. Здесь либо пропала уверенность у ребят, где-то что-то ушло, или это выдающаяся игра вратарей, или и то и другое. Нужно искать в себе резервы, перед игрой было сказано: любая победа придаёт большую уверенность каждому игроку. Мы находимся близко к тому, чтобы преодолеть ту неудачу, что нас преследует.

— Как объясните провал во второй половине периода, после которого «Автомобилист» заработал удаление и забил в большинстве?

— Второй период всегда сложно играть, это дальняя лавка, наложения. Не видел паники, играли плотно, не стали бегать по площадке. Это вытягивает силы, но не думаю, что мы отдали инициативу, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.