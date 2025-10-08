Ларионов: СКА хочет побеждать и будет побеждать

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего во встрече с «Автомобилистом» (1:2 ОТ). Форвард сыграл на одном вбрасывании в игре.

— Ларионов Второй начинал в центре звена, потом вы туда перевели Короткого. С чем это было связано?

— У них есть договор между собой, кто играет на точке. Это территория ребят, они договариваются: кто-то сильнее на вбрасывании, кто-то слабее. В остальном Матвей играл на фланге, Игорь в центре.

— У вас много историй из «Детройта». Можете ли рассказать такую, которая подошла бы к нынешнему положению?

— Не про истории сейчас речь. Мы говорим про команду, которая тяжело формируется. Но когда видишь отдачу, рабочую этику, остаётся быть терпеливым: хотим побеждать и будем побеждать. Важно, чтобы первым делом пришла уверенность, которой нам не хватает. Забиваем мало голов, хотя создаём массу моментов, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.