Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ларионов: СКА хочет побеждать и будет побеждать

Ларионов: СКА хочет побеждать и будет побеждать
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер СКА Игорь Ларионов высказался об игре своего сына Игоря Ларионова-младшего во встрече с «Автомобилистом» (1:2 ОТ). Форвард сыграл на одном вбрасывании в игре.

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Зыков, Воробьёв) – 27:44 (5x5)     1:1 Черников (Романцев, Бывальцев) – 38:46 (5x4)     2:1 Горбунов (Черников) – 61:12 (3x3)    

— Ларионов Второй начинал в центре звена, потом вы туда перевели Короткого. С чем это было связано?
— У них есть договор между собой, кто играет на точке. Это территория ребят, они договариваются: кто-то сильнее на вбрасывании, кто-то слабее. В остальном Матвей играл на фланге, Игорь в центре.

— У вас много историй из «Детройта». Можете ли рассказать такую, которая подошла бы к нынешнему положению?
— Не про истории сейчас речь. Мы говорим про команду, которая тяжело формируется. Но когда видишь отдачу, рабочую этику, остаётся быть терпеливым: хотим побеждать и будем побеждать. Важно, чтобы первым делом пришла уверенность, которой нам не хватает. Забиваем мало голов, хотя создаём массу моментов, — передаёт слова Ларионова корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Ларионов: Голдобин напряжённо работал, надеемся увидеть в домашней серии
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android