Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал пятую победу подряд

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал пятую победу подряд во встрече со СКА (2:1 ОТ).

— Здорово вошли в матч, неплохое движение, агрессия в атаке. Дальше, возможно, переигрывали смены, соперник быстрее накатывался, и мы делали ошибки. СКА мощно выходил из своей зоны, много контратак пропустили из зоны атаки, где теряли игроков. Аликин выручил в непростых моментах, вратарь соперника тоже сыграл здорово. Матч на жилах с тяжёлым соперником, перед игрой попросили сыграть командно, парни играли друг за друга, рады победе.

— Сегодня смена от молодёжного звена переломила ход встречи. Как оцените прогресс Дмитрия Исаева?

— Да, четвёртое звено имело хороший шанс при наложении, потом игра склонилась в нашу сторону. Исаеву надо немного мобильности добавить, парень целеустремлённый, старается на тренировках. У нас есть молодые парни, мы дадим шанс.

— Почему отсутствовал Хрипунов?

— Небольшое повреждение, желаем ему скорейшего выздоровления.

— Показалось, что в последних матчах стали играть от обороны…

— В Омске и два периода в Нижнекамске был другой хоккей. Зависит от ситуации, у нас 13 игр за 26 дней. Они не смогут каждый раз бегать, как роботы, надо гибко играть. Мы смотрим, в каком состоянии команда, тактика зависит от этого. Хотелось бы играть всё время в атаке, но есть много факторов, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.