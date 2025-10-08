Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал пятую победу подряд

Главный тренер «Автомобилиста» прокомментировал пятую победу подряд
Аудио-версия:
Комментарии

Главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин прокомментировал пятую победу подряд во встрече со СКА (2:1 ОТ).

Фонбет Чемпионат КХЛ
08 октября 2025, среда. 17:00 МСК
Автомобилист
Екатеринбург
Окончен
2 : 1
ОТ
СКА
Санкт-Петербург
0:1 Сапего (Зыков, Воробьёв) – 27:44 (5x5)     1:1 Черников (Романцев, Бывальцев) – 38:46 (5x4)     2:1 Горбунов (Черников) – 61:12 (3x3)    

— Здорово вошли в матч, неплохое движение, агрессия в атаке. Дальше, возможно, переигрывали смены, соперник быстрее накатывался, и мы делали ошибки. СКА мощно выходил из своей зоны, много контратак пропустили из зоны атаки, где теряли игроков. Аликин выручил в непростых моментах, вратарь соперника тоже сыграл здорово. Матч на жилах с тяжёлым соперником, перед игрой попросили сыграть командно, парни играли друг за друга, рады победе.

— Сегодня смена от молодёжного звена переломила ход встречи. Как оцените прогресс Дмитрия Исаева?
— Да, четвёртое звено имело хороший шанс при наложении, потом игра склонилась в нашу сторону. Исаеву надо немного мобильности добавить, парень целеустремлённый, старается на тренировках. У нас есть молодые парни, мы дадим шанс.

— Почему отсутствовал Хрипунов?
— Небольшое повреждение, желаем ему скорейшего выздоровления.

— Показалось, что в последних матчах стали играть от обороны…
— В Омске и два периода в Нижнекамске был другой хоккей. Зависит от ситуации, у нас 13 игр за 26 дней. Они не смогут каждый раз бегать, как роботы, надо гибко играть. Мы смотрим, в каком состоянии команда, тактика зависит от этого. Хотелось бы играть всё время в атаке, но есть много факторов, — передаёт слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Родион Власов.

Материалы по теме
Видео
СКА потерпел пятое поражение подряд, уступив в гостях «Автомобилисту»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android