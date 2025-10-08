Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин сделал подарок четырёхлетней девочке, которая борется с раком

Овечкин сделал подарок четырёхлетней девочке, которая борется с раком
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок четырёхлетней девочке, которая борется с раком. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Вот подарок от меня и нашей команды», — сказал Овечкин, вручив девочке пакет с эмблемой «Вашингтона», содержимое которого не раскрывается.

Открытие регулярного чемпионата для «Кэпиталз» состоится в ночь на 8 октября — команда сыграет дома с «Бостон Брюинз». В заявке «Вашингтона» числятся 23 хоккеиста, включая Овечкина. Российский форвард ранее пропустил неделю подготовки из-за травмы нижней части тела и не набрал очков в двух предсезонных встречах.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету — 897 голов.

Материалы по теме
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Овечкин станет лучшим снайпером в истории хоккея! Какие рекорды он побьёт в новом сезоне?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android