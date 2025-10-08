Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Овечкин сделал подарок четырёхлетней девочке, которая борется с раком

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал подарок четырёхлетней девочке, которая борется с раком. Об этом сообщает пресс-служба столичного клуба.

«Вот подарок от меня и нашей команды», — сказал Овечкин, вручив девочке пакет с эмблемой «Вашингтона», содержимое которого не раскрывается.

Открытие регулярного чемпионата для «Кэпиталз» состоится в ночь на 8 октября — команда сыграет дома с «Бостон Брюинз». В заявке «Вашингтона» числятся 23 хоккеиста, включая Овечкина. Российский форвард ранее пропустил неделю подготовки из-за травмы нижней части тела и не набрал очков в двух предсезонных встречах.

Овечкин — обладатель Кубка Стэнли и рекордсмен по количеству заброшенных шайб в истории регулярных чемпионатов НХЛ. На его счету — 897 голов.