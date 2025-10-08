Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Настоящая легенда «Питтсбурга». Валерий Каменский — о Малкине

«Настоящая легенда «Питтсбурга». Валерий Каменский — о Малкине
Комментарии

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высоко оценил карьеру Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».

«Малкин — легенда «Питтсбурга». Это игрок высшего класса. Естественно, он подтверждает своё мастерство, свой класс. Уже знает, как играть, забивать, побеждать. Человек выиграл три Кубка Стэнли. Он настоящая легенда», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

Малкин отметился двумя результативными передачами в первом матче нового сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.

Материалы по теме
В «Металлурге» отметили, что всегда ждут возвращения в команду Евгения Малкина
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android