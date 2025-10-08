«Настоящая легенда «Питтсбурга». Валерий Каменский — о Малкине

Олимпийский чемпион и обладатель Кубка Стэнли Валерий Каменский высоко оценил карьеру Евгения Малкина в «Питтсбург Пингвинз».

«Малкин — легенда «Питтсбурга». Это игрок высшего класса. Естественно, он подтверждает своё мастерство, свой класс. Уже знает, как играть, забивать, побеждать. Человек выиграл три Кубка Стэнли. Он настоящая легенда», — приводит слова Каменского «РИА Новости Спорт».

Малкин отметился двумя результативными передачами в первом матче нового сезона НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3:0).

Действующий контракт Малкина с «Питтсбургом», в котором нападающий провёл всю свою карьеру в НХЛ, истекает после сезона-2025/2026.